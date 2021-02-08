فيديو.. (والا): استمرار البحث عن مشتبه بهم اقتحموا قاعدة "نيفاتيم" التابعة لسلاح الجو بالجنوب





وأضاف الموقع: وفق التفاصيل، سرق المشتبه بهم السيارة من (ديمونا) وعند هروبهم، تركوها عند المدخل الشمالي للقاعدة، وتمكنوا من الدخول إليها، فيما حالياً تقوم قوات من الشرطة والجيش، بالبحث عنهم داخل القاعدة بمساعدة مروحية.





وتابع موقع (والا): أنه مع العلم أنه يوجد في قاعدة (نيفاتيم) عدة أسراب طائرات من بينها سرب الشبح (F -35) حيث يخشى المسؤولون في القاعدة من حدوث تبادل لإطلاق النار داخلها، كما صدرت تعليمات لسكان المناطق القريبة من القاعدة بالبقاء في

المنازل، مؤكداً بأن الجيش يقوم حالياً بإرسال قوات خاصة للقاعدة.





بدوره وصف مراسل (القناة 10) أور هيلار، الحدث بأنه مهزلة، م ضيفاً: بأن سلاح الجو الإسرائيلي، استعان بطائرات مروحية ووحدة (كوماندوز)، لإجراء عمليات تمشيط في قاعدة (نيفاتيم) الجوية الضخمة، بحثاً عن ثلاثة من لصوص السيارات البدو، الذين اقتحموا القاعدة.





وأضاف: بأن عمليات التمشيط مستمرة منذ أكثر من ساعتين، ولم يتم العثور بعد على البدو، الذين اقتحموا قاعدة (نيفاتيم) الجوية الاستراتيجية في الجنوب.

وتابع: "يتولى قائد قاعدة (نيفاتيم) العميد عومر تيسلر، جهود عمليات التمشيط بمساعدة وحدة الدفاع الأرضي في القاعدة، ووحدة شيلداغ الخاصة، وطائرة مروحية، وقوات شرطة، فيما يقول سلاح الجو: إنه لا يوجد خطر على أسراب الطائرات في القاعدة.





ويقول الصحفي، شاي ليفي: إن تقديرات أولية "غير مؤكدة" تشير إلى أن البدو، الذين اقتحموا قاعدة (نيفاتيم) الجوية، تمكنوا من الهروب منها، وأن عمليات البحث عنهم داخل القاعدة لن تجدي نفعاً.





كما قال الصحفي تساحي دبوش: إن "( نيفاتيم) قاعدة ضخمة، والبحث عن شخص فيها يشبه البحث عن إبرة في كومة قش، الأمر المزعج، هو سهولة تسلل شخص للقاعدة".









رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بأن عدداً من المشتبه بهم، سرقوا سيارة وفروا من الشرطة الإسرائيلية، وتسللوا إلى قاعدة (نيفاتيم) التابعة لسلاح الجو في الجنوب.