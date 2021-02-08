دولي

"الصحة العالمية": لقاحات (كورونا) تحتاج لتحديث منتظم لضمان فاعليتها ضد أي طفرات

"الصحة العالمية": لقاحات (كورونا) تحتاج لتحديث منتظم لضمان فاعليتها ضد أي طفرات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن فحوص جنوب أفريقيا على لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس (كورونا) "مقلقة".

وأضافت في تصريحات نقلتها قناة (العربية)، بأنه "يجب تطوير اللقاحات لمواكبة تحورات (كورونا)"، مشيرة إلى أن "لديها استراتيجية للتكيف مع تحورات (كورونا)".

وتابعت "الصحة العالمية": بأن "لقاحات (كورونا) تحتاج إلى تحديث منتظم؛ لضمان فاعليتها ضد أي طفرات".

وفي السياق، أفادت "الصحة العالمية"، بأن "فريق خبرائنا، الذي يزور الصين، سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً الثلاثاء".

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