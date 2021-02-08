خبير: القضايا الفلسطينية الشائكة ستؤجل بعد الانتخابات وضمان سيرها

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رام الله - دنيا الوطن

توقع الدكتور أيمن شاهين، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة الأزهر في غزة، تأجيل القضايا الفلسطينية الشائكة، بعد الانتخابات؛ لضمان سيرها، مشيراً إلى أن الملف الوحيد المعروض في حوار القاهرة للفصائل الفلسطينية، هو ملف الانتخابات، وكيف تتم، وكافة التفاصيل المتعلقة بها.



وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة "إن أمر التفاؤل والتشاؤم ليس لها علاقة بما يجرى، موضحاً أن اجتماع وزراء خارجية العرب، اليوم، كان إيجابياً خلاف 4 سنوات مضت من الخلافات العربية".



وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، أن اجتماع اليوم الأول للفصائل الفلسطينية، مع البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، اتسم بالإيجابية الكاملة، مشيراً إلى وجود إدارة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، مع قدوم الرئيس المنتخب جو بايدن، والاهتمام بالقضية الفلسطينية، خلال الرئيس السابق دونالد ترامب، ومواقفه تجاه القضية.



وأكد شاهين، أن هناك اتفاقاً بين حركتي فتح وحماس، بشأن عمليات الانتخابات، وهو نتاج عن تفاهمات إسطنبول، كذلك كافة القضايا العالقة بشأن القضية الفلسطينية، ستؤجل لما بعد الانتهاء من الانتخابات ومناقشتها والخوض في الملفات الشائكة مع الحكومة.



انطلقت جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، وتناقش الفصائل خلال الاجتماعات، التي تستمر يومين القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، وإجراء الانتخابات العامة.