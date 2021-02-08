شؤون فلسطينية

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في سلفيت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط المستمر والمتابعة الحثيثة في كافة أنحاء المحافظة من قبل الشرطة وبهدف تنفيذ المذكرات القضائية والقضاء على كافة الظواهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين قامت الشرطة بضبط 3 مركبات غير قانونية  وقبضت على 32 مطلوباً صادر بحقهم  191 مذكرة قضائية.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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