شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع أصحاب المتاجر بالقدس القديمة من فتحها

الاحتلال يمنع أصحاب المتاجر بالقدس القديمة من فتحها
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصحاب المحال والمصالح التجارية في القدس القديمة، من فتحها رغم رفع حالة الإغلاق بسبب فيروس (كورونا).

وقالت مصادر مقدسية: "إن عناصر مما تسمى "شرطة القشلة" بالقدس المحتلة، نفذت اليوم الاثنين، جولات في البلدة القديمة من المدينة المحتلة، وأجبرت غالبية أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها بالقوة".

وأضاف رئيس لجنة تجار القدس، حجازي الرشق" أن قوات الاحتلال، هددت أصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة بمخالفتهم بقيمة 10 آلاف شيكل، رغم فك الإغلاق يوم أمس، بسبب (كورونا)، وذلك في استهداف واضح لضرب اقتصاد أهالي البلدة القديمة".

وأشار الرشق، إلى أن سلطات الاحتلال، فكت الإغلاق عن المحلات التجارية في القدس الغربية، الذي استمر من تاريخ 27-12-2020 ولغاية 7-2-2021، فيما أبقت غالبية المحلات التجارية في القدس القديمة مغلقة، ما عدا التموينية والخضار والفواكه، بحجة استقبالها أعداداً كبيرة من الجمهور، وهي ذرائع واهية، تأتي استمراراً لسعي سلطات الاحتلال إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني في القدس.

وأمس وبعد 40 يوماً من إغلاق مدينة القدس المحتلة، شهدت مدينة القدس إجراءات احتلالية مشددة، بعد تدفق المقدسيين إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وتتخذ قوات الاحتلال من الإجراءات المصاحبة لتفشي فيروس (كورونا) ذريعة لممارسة مزيد من التضييقيات والخناق بحق المقدسيين.

وفي وقت سابق، حذر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، من مغبة استغلال الاحتلال لوباء (كورونا) للتضييق على البلدة القديمة في القدس في إطار خطوة سياسية، لتقليل عدد المصلين في المسجد الأقصى.
 
وطالب صبري، الفلسطينيين عموماً والمقدسيين على وجه الخصوص، بشد الرحال إلى المسجد الأقصى، والتواجد فيه  لتعويض الغياب عنه، الذي حصل قبل 6 أسابيع بعد انفراج نسبي وتخفيف الإجراءات والقيود التي كانت.

أخبار ذات صلة

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

الاحتلال يخطر بهدم 25 منزلاً في مدينة نابلس

الاحتلال يخطر بهدم 25 منزلاً في مدينة نابلس

الاحتلال يرفض خارطة هيكلية للولجة ويُصادق على مخطط استيطاني فيها

الاحتلال يرفض خارطة هيكلية للولجة ويُصادق على مخطط استيطاني فيها

النونو: حماس تسعى لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية والشراكة

النونو: حماس تسعى لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية والشراكة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين على بعد ستة أميال غرب ميناء غزة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين على بعد ستة أميال غرب ميناء غزة

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتعتقل ثلاثة شبان وفتاة

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتعتقل ثلاثة شبان وفتاة

الاحتلال يُواصل عمليات الهدم والتهجير في خربة الحمصة

الاحتلال يُواصل عمليات الهدم والتهجير في خربة الحمصة

جامعة القدس و&#34;إنجاز فلسطين&#34; توقعان مذكرة تفاهم مشترك دعمًا للريادة والإبداع الطلابي

جامعة القدس و"إنجاز فلسطين" توقعان مذكرة تفاهم مشترك دعمًا للريادة والإبداع الطلابي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

الاحتلال يمنع أصحاب المتاجر بالقدس القديمة من فتحها

الاحتلال يمنع أصحاب المتاجر بالقدس القديمة من فتحها

الاحتلال يخطر بهدم 25 منزلاً في مدينة نابلس

الاحتلال يخطر بهدم 25 منزلاً في مدينة نابلس

الاحتلال يرفض خارطة هيكلية للولجة ويُصادق على مخطط استيطاني فيها

الاحتلال يرفض خارطة هيكلية للولجة ويُصادق على مخطط استيطاني فيها

النونو: حماس تسعى لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية والشراكة

النونو: حماس تسعى لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية والشراكة

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتعتقل ثلاثة شبان وفتاة

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتعتقل ثلاثة شبان وفتاة

الاحتلال يُواصل عمليات الهدم والتهجير في خربة الحمصة

الاحتلال يُواصل عمليات الهدم والتهجير في خربة الحمصة

جامعة القدس و&#34;إنجاز فلسطين&#34; توقعان مذكرة تفاهم مشترك دعمًا للريادة والإبداع الطلابي

جامعة القدس و"إنجاز فلسطين" توقعان مذكرة تفاهم مشترك دعمًا للريادة والإبداع الطلابي

منوعات

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

شاهد: نقابة الممثلين المصرية تتدخل لمنع ممثل من الانتحار

شاهد: نقابة الممثلين المصرية تتدخل لمنع ممثل من الانتحار

أغنية لسعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة.. ما هي ؟

أغنية لسعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة.. ما هي ؟

طبيبة تصدم جمهور حورية فرغلي بالتطور الأخير في عمليتها

طبيبة تصدم جمهور حورية فرغلي بالتطور الأخير في عمليتها

شاهد: محمد الشرنوبي يثير الجدل بتعليقه على لؤلؤ &#34;غلطة وندمان عليها&#34;

شاهد: محمد الشرنوبي يثير الجدل بتعليقه على لؤلؤ "غلطة وندمان عليها"

رجاء حسين عن يوسف شعبان &#34;كان بيعاملني وحش&#34;

رجاء حسين عن يوسف شعبان "كان بيعاملني وحش"

متابع يهاجم صفاء سلطان ويصفها بالـ&#34;مجرمة&#34; لهذا السبب

متابع يهاجم صفاء سلطان ويصفها بالـ"مجرمة" لهذا السبب

شاهد: وصلة رقص لبلقيس.. والجمهور &#34;وين المثالية ؟&#34;

شاهد: وصلة رقص لبلقيس.. والجمهور "وين المثالية ؟"

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن شقيقتها.. هل سجنت بسببها ؟

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن شقيقتها.. هل سجنت بسببها ؟

شاهد: بطلة &#34;أراب أيدول&#34; عن رويدا عطية: &#34;دمرتني وذبحتني&#34;

شاهد: بطلة "أراب أيدول" عن رويدا عطية: "دمرتني وذبحتني"

عربي

الصين تمد مصر والجامعة العربية بشحنة من لقاحات فيروس (كورونا)

الصين تمد مصر والجامعة العربية بشحنة من لقاحات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

فيديو.. المغرب: انتشال 28 جثة بحادثة غرق داخل مصنع للنسيح بمدينة طنجة

فيديو.. المغرب: انتشال 28 جثة بحادثة غرق داخل مصنع للنسيح بمدينة طنجة

وفاة الوزير اللبناني جان عبيد بفيروس (كورونا)

وفاة الوزير اللبناني جان عبيد بفيروس (كورونا)