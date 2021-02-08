الاحتلال يخطر بهدم 25 منزلاً في مدينة نابلس





وأضاف دغلس: "إن إقدام قوات الاحتلال على عمليات هدم منازل الموطنين، يعني تشريد عشرات المواطنين من منازلهم بعد ان قامت بتشريدهم من أراضيهم وهي كارثة إنسانية وحقوقية حقيقية".



واعتبر دغلس، ما يجري على الأرض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصعيداً خطيراً يستدعي وقفة حقيقية من كافة

الأطراف.



ولوحظ مؤخراً بأن قرارات وإخطارات الهدم لم تعد مقتصرة على الأماكن النائية في الأغوار والخرب في الضفة الغربية، بل بدأت تطال العديد من المنازل في الأحيان السكنية، كما حصل في جنوب نابلس وبلدة عصيرة الشمالية، وبلدة صرة غرب المدينة.



واللافت للنظر، أن العديد من الإخطارات، طالت بنايات سكنية كبيرة مأهولة بالسكان، استوفت شروط الترخيص كاملة كونها تخضع من الناحية المدينة للسلطة.

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أكثر من 25 منزلاً بوقف البناء والهدم، في منطقة نابلس العليا جنوب المدينة.وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: "إنّ قوات الاحتلال تصعد من إجراءاتها بشكلممنهج ومدروس، معتبراً أن الإخطارات التي بلغ بها المواطنين تعتبر إخطارات خطيرة، لأن هذه منطقة تقع ضمن حدود مدينة نابلس، ولا يوجد مستوطنون ولا مستوطنات في هذه المنطقة".