النونو: حماس تسعى لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية والشراكة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو: إن حماس ذاهبة لحوار القاهرة بعقول منفتحة على كل القضايا لمناقشة الآليات التي تضمن انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها المجموع الفلسطيني



وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): بأن حركته تسعى لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية والشراكة، وبيئة قانونية وسياسية تضمن الحريات العامة.



وشدد النونو على أن حوار القاهرة له أهمية قصوى لعدة نقاط: أولًا لأنه يجري في القاهرة التي ترعى المصالحة الفلسطينية، وثانياً لأنه يضم كل الفصائل الفلسطينية بلا استثناء، وثالثاً لأنه يناقش قضية الانتخابات التي ستؤسس لمرحلة جديدة تنهي الانقسام الفلسطيني.