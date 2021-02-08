النونو: حماس تسعى لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية والشراكة
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو: إن حماس ذاهبة لحوار القاهرة بعقول منفتحة على كل القضايا لمناقشة الآليات التي تضمن انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها المجموع الفلسطيني
وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): بأن حركته تسعى لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية والشراكة، وبيئة قانونية وسياسية تضمن الحريات العامة.
وشدد النونو على أن حوار القاهرة له أهمية قصوى لعدة نقاط: أولًا لأنه يجري في القاهرة التي ترعى المصالحة الفلسطينية، وثانياً لأنه يضم كل الفصائل الفلسطينية بلا استثناء، وثالثاً لأنه يناقش قضية الانتخابات التي ستؤسس لمرحلة جديدة تنهي الانقسام الفلسطيني.
قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو: إن حماس ذاهبة لحوار القاهرة بعقول منفتحة على كل القضايا لمناقشة الآليات التي تضمن انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها المجموع الفلسطيني
وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): بأن حركته تسعى لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية والشراكة، وبيئة قانونية وسياسية تضمن الحريات العامة.
وشدد النونو على أن حوار القاهرة له أهمية قصوى لعدة نقاط: أولًا لأنه يجري في القاهرة التي ترعى المصالحة الفلسطينية، وثانياً لأنه يضم كل الفصائل الفلسطينية بلا استثناء، وثالثاً لأنه يناقش قضية الانتخابات التي ستؤسس لمرحلة جديدة تنهي الانقسام الفلسطيني.
التعليقات