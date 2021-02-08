زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين على بعد ستة أميال غرب ميناء غزة











رام الله - دنيا الوطناستهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، الحربية، مساء اليوم الاثنين، مراكب الصيادين (لنشات السردين)، غرب ميناء غزة على بعد ستة أميال.ووفق ما ذكرت صفحة "توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة"، عبر حسابها على (فيسبوك)، فإن الحديث عن أضرار جسيمة فى تلك المراكب، خاصة مع استخدام زوارق الاحتلال الحربية مضخات المياه، ومدافعها الرشاشة.