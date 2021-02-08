قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتعتقل ثلاثة شبان وفتاة



وقال عضو لجنة مقابر القدس، محمد بيضون: "إن عناصر من قوات الاحتلال، كبّلوا أبو زهرة، واقتادوه إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة".



واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم باحات المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة، من قبل جنود الاحتلال.



وقالت دائرة أوقاف القدس المحتلة: إن 47 مستوطناً، اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.



ويشار إلى أن 106 مستوطنين، قد اقتحموا الأقصى منذ يوم أمس، وذلك بعد فك الإغلاق، الذي فرضته سلطات الاحتلال بالعاصمة المحتلة، بحجة مواجهة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطناقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، واعتقلوا ثلاثة شبان وفتاة من المصلى.واقتادت قوات الاحتلال، الشبان المعتقلين إلى مركز التوقيف في منطقة باب الأسباط، وعرف منهم، الشاب مجد كبها.سبق ذلك اقتحام ضباط الاحتلال للمسجد الأقصى، وتدنيسهم قبة مصلى باب الرحمة.واعتقلت قوات الاحتلال، رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس، مصطفى أبو زهرة، وذلك بعد توقيفه في باب الغوانمة.