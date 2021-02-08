شؤون فلسطينية

جامعة القدس و"إنجاز فلسطين" توقعان مذكرة تفاهم مشترك دعمًا للريادة والإبداع الطلابي

جامعة القدس و"إنجاز فلسطين" توقعان مذكرة تفاهم مشترك دعمًا للريادة والإبداع الطلابي
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "إنجاز فلسطين" عماد الهندي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج ونشاطات تدريبية لطلبة الجامعة في الريادة والإبداع، ضمن برنامج "الشركة الطلابية" الذي تنفذه المؤسسة.

وأكد أبو كشك سعي جامعة القدس للاستثمار بطاقات طلبتها وتعزيز قدراتهم نحو الإبداع والتميز والتفكير المثمر لإدارة أعمالهم بأنفسهم، وتدريبهم لتحقيق ذلك، ومثال ذلك عمل "حاضنة القدس للتكنولوجيا وريادة الأعمال" التي أنشأتها تحت إشراف خبراء ومختصين من الجامعة، بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام.

ورحب أبو كشك بتوقيع هذه المذكرة التي من شأنها تعزيز القدرات الإبداعية لدى طلبة الجامعة الخريجين خاصة، والشباب الفلسطيني عامة، مشيرا إلى أن تقاطع الأهداف ما بين الجامعة والمؤسسة سيحقق نتائج مزهرة على جميع الأصعدة.

بدوره، نوّه الهندي إلى ضرورة الربط ما بين الحياة العملية والأكاديمية، إذ أن تحقيق ذلك لا يتم إلا من خلال العمل المشترك ما بين مؤسسات المجتمع، الأمر الذي يصب في خدمة الطلبة وتنمية مهاراتهم العملية ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، معبرًا عن سعادته بتوقيع المذكرة الهامة والواعدة.

وتنص المذكرة على توفير متطوعين من جامعة القدس "أساتذة وطلبة خريجين" للمساهمة في تنفيذ برامج إنجاز بما يتناسب مع تخصصاتهم، وتدريب الطلبة من خلال ثلاثة محاور أساسية، أولها المعرفة المالية، التي تهدف لتزويد الطلبة بالمعرفة والخبرة العملية لضمان تعزيز قدرتهم على إدارة أموالهم بحكمة، أما المحور الثاني يتعلق بريادة الأعمال بشكل يتيح للطلبة تنفيذ مشاريعهم الخاصة، فيما يركز المحور الثالث على تدريب الطلبة في مجال الجهوزية للعمل بشكل يسهم في مساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية تخص مستقبلهم الأكاديمي والمهني

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جامعة القدس و&#34;إنجاز فلسطين&#34; توقعان مذكرة تفاهم مشترك دعمًا للريادة والإبداع الطلابي

جامعة القدس و"إنجاز فلسطين" توقعان مذكرة تفاهم مشترك دعمًا للريادة والإبداع الطلابي

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