التعليم العالي تعتمد لـ "لقدس المفتوحة" برنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات وبكالوريوس الإدارة والسياسات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برنامج ماجستير "تكنولوجيا المعلومات" ودرجة البكالوريوس في "الإدارة والسياسات العامة" لجامعة القدس المفتوحة.



وقالت الوزارة في رسالتين خطيتين موقعتين من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، إلى رئيس جامعة القدس المفتوحةأ. د. يونس عمرو، إنها وافقت على اعتماد الجامعة التخصصين المذكورين، وذلك بناء على نتائج التقييميات لدى الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية، واستناداً إلى المادة (21) من قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 2018م.



وأوضحت الرسالتان أنه تم عرض البرنامجين على مجلسالهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في جلسته رقم (5) بتاريخ 28-1-2021م، ووافق المجلس على منح الاعتماد الخاص بالبرنامجين.



وشكر أ. د. يونس عمرو، وزير التربية والتعليموهيئة الاعتماد والجودة والنوعية على الطريقة المهنية التي يتم بها تقييم برامج الماجستير والبكالوريوس بشكل يهدف إلى توفير برامج أكاديمية عصرية تخدم مجتمعنا الفلسطيني.



يذكر أن برنامج ماجستير "تكنولوجيا المعلومات"واحد من (11) برنامجاً تقدمها كلية الدراسات العليا في "القدس المفتوحة"، وفيما يعدّ بكالوريوس "الإدارة والسياسات العامة" واحداً من (38) تخصصاًتدرسها الجامعة.