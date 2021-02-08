شؤون فلسطينية

المالكي: مستعدون للانخراط بمفاوضات جادة عبر مؤتمر دولي تقوده الرباعية يهدف لانهاء الاحتلال

المالكي: مستعدون للانخراط بمفاوضات جادة عبر مؤتمر دولي تقوده الرباعية يهدف لانهاء الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جدد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تأكيد دولة فلسطين واستعدادها للانخراط في مفاوضات جادة عبر مؤتمر دولي، ينطلق من أسس وثوابت القانون الدولي ومرجعياته المعتمدة، تقوده الرباعية الدولي، ضمن سقف زمني واضح، يهدف الى انهاء الاحتلال واعطاء الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله على ارضه للحفاظ على حقوقه على مقدساته وعلى كرامته، ولضمان مستقبله.

 وأضاف في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الخاص بالقضية الفلسطينية: "لقد لاقت هذه المبادرة قبولا من كل الدول العربية بلا استثناء، ومرحبا بها، لترميم ما تعودنا عليه من دعم واسناد لا محدودين لقضيتنا المركزية الأولى، القضية الفلسطينية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واضاف: كل الشكر لأخوي وزيري خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، والمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، على هذه الرعاية، هذا العزم الأصيل لتجاوز كل ما مررنا به والنظر الى الامام واثقين من صدقية نوايا الجميع.

وتابع: "ان نختلف، لا يجب ان يحول دون رؤية الصورة بكاملها، في اخوة عروبية تقف مع قضيتهم فلسطين، تحميها تدافع عنها، تحملها، تساندها بكل ما توفر من امكانيات، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في تجسيد دولته المستقلة القابلة للحياة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا بحدود عام 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية.. دولة لطالما وقفتم معها فكرة ومشروعا وترسيخا واثقا ومدها بإمكانيات حقيقية بكل تقوى، تتجذر، ينمو عودها، ويصلب في وجه الطغاة، انهم أعداء الحرية والاستقلال للشعوب، واعداء الانسانية والقانون".

واضاف: مروجو الضم والاستيطان والتفوق العرقي، واصحاب الميول الفاشية والعنصرية، الدولة المتبقية في العالم التي تتباهى باحتلالها لأرض وحياة شعب آخر، وترفض حتى الاعتراف به ناهيك عن القبول به، تلفظ حقوقه وترفض وجوده، وترتكب بحقه الجرائم دون وازع او ضمير، تختبئ وراء ستار اللاسامية لتشريد المزيد من ابناء شعبنا.

وأشار الى أن قرار قضاة الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية برهان على جرائم وممارسات الاحتلال، معربا عن أمله بأن يتم فتح التحقيق الرسمي من قبل المدعية العامة في أسرع الاوقات حتى لا يبقى هناك مجال للشك في مستوى تلك الجرائم، التي كانت ولا تزال ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الاعزل من قبل دولة الاحتلال الاستعماري، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

واكد المالكي، التزام دولة فلسطين بمبادرة السلام العربية نهجا ورؤية وخلاصا، معبرا عن أمله وتوقعه من ادارة بايدن رؤية معمقة وتفهم اكبر للتاريخ والجغرافيا، للسياسة والقانون، للطبيعة والانسانية، للعقل والمنطق، للعدالة والمساءلة، وللثواب والعقاب.

وقال: متوسمون العدول عن قرارات ظالمة مجحفة، وتصحيح مسار أعوج اليم، حابى الاحتلال وناصره على حساب الحق والقانون والتاريخ والعدالة، نمد ايدينا لمن يمد لنا يده، من اجل العمل معا على تصحيح الحاضر ضمن رؤية مشتركة نحو المستقبل.

وزف المالكي للحضور بشرى انطلاقة مسيرة الحوار السياسي الفصائلي اليوم، معربا عن شكره لجمهورية مصر العربية على رعايتها له ودوام حفاظها على حمل وحماية ملف المصالحة منذ كان قرارنا بإنهاء الانقسام ولم شمل الأسرة الفلسطينية في شقي الوطن.

وقال: نأمل لهذا الحوار النجاح لكي ننطلق بأهدافنا نحو استكمال ملفات المصالحة، بدءا بالانتخابات التي اصبحت واقعا نسعى لإنجاحه، لأننا نستحق.

أخبار ذات صلة

جامعة القدس و&#34;إنجاز فلسطين&#34; توقعان مذكرة تفاهم مشترك دعمًا للريادة والإبداع الطلابي

جامعة القدس و"إنجاز فلسطين" توقعان مذكرة تفاهم مشترك دعمًا للريادة والإبداع الطلابي

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تؤكد على ضرورة إنجاح حوارات القاهرة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

"المنظمات الأهلية" تؤكد على ضرورة إنجاح حوارات القاهرة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

التعليم العالي تعتمد لـ &#34;لقدس المفتوحة&#34; برنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات وبكالوريوس الإدارة والسياسات العامة

التعليم العالي تعتمد لـ "لقدس المفتوحة" برنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات وبكالوريوس الإدارة والسياسات العامة

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالحبس مدة 5 سنوات لمدان بتهمة تداول منتجات مستوطنات

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالحبس مدة 5 سنوات لمدان بتهمة تداول منتجات مستوطنات

المالكي وشكري والصفدي: اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ أكد على مركزية القضية الفلسطينية

المالكي وشكري والصفدي: اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ أكد على مركزية القضية الفلسطينية

مسجد خليل الوزير بغزة.. ما بين &#34;البذخ&#34; و&#34;سوء الفهم&#34;

مسجد خليل الوزير بغزة.. ما بين "البذخ" و"سوء الفهم"

هنية: وفد حماس للقاهرة متسلح بإرادة واضحة للتوصل لاتفاق وطني وازن

هنية: وفد حماس للقاهرة متسلح بإرادة واضحة للتوصل لاتفاق وطني وازن

&#34;التربية&#34; تناصر مدارس يطا المستهدفة بزيارة دبلوماسية من عدة دول

"التربية" تناصر مدارس يطا المستهدفة بزيارة دبلوماسية من عدة دول

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

التعليم العالي تعتمد لـ &#34;لقدس المفتوحة&#34; برنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات وبكالوريوس الإدارة والسياسات العامة

التعليم العالي تعتمد لـ "لقدس المفتوحة" برنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات وبكالوريوس الإدارة والسياسات العامة

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالحبس مدة 5 سنوات لمدان بتهمة تداول منتجات مستوطنات

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالحبس مدة 5 سنوات لمدان بتهمة تداول منتجات مستوطنات

المالكي: مستعدون للانخراط بمفاوضات جادة عبر مؤتمر دولي تقوده الرباعية يهدف لانهاء الاحتلال

المالكي: مستعدون للانخراط بمفاوضات جادة عبر مؤتمر دولي تقوده الرباعية يهدف لانهاء الاحتلال

&#34;التربية&#34; تناصر مدارس يطا المستهدفة بزيارة دبلوماسية من عدة دول

"التربية" تناصر مدارس يطا المستهدفة بزيارة دبلوماسية من عدة دول

الشرطة تقبض على فار من وجه العدالة ومطلوب منذ ثماني سنوات ببيت لحم

الشرطة تقبض على فار من وجه العدالة ومطلوب منذ ثماني سنوات ببيت لحم

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

حسين الشيخ يبحث مع القنصل الإيطالي العام آخر المستجدات السياسية

حسين الشيخ يبحث مع القنصل الإيطالي العام آخر المستجدات السياسية

لجنة الانتخابات والإعلام الرسمي يوقعان مذكرة تفاهم

لجنة الانتخابات والإعلام الرسمي يوقعان مذكرة تفاهم

منوعات

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

شاهد: نقابة الممثلين المصرية تتدخل لمنع ممثل من الانتحار

شاهد: نقابة الممثلين المصرية تتدخل لمنع ممثل من الانتحار

أغنية لسعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة.. ما هي ؟

أغنية لسعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة.. ما هي ؟

طبيبة تصدم جمهور حورية فرغلي بالتطور الأخير في عمليتها

طبيبة تصدم جمهور حورية فرغلي بالتطور الأخير في عمليتها

شاهد: محمد الشرنوبي يثير الجدل بتعليقه على لؤلؤ &#34;غلطة وندمان عليها&#34;

شاهد: محمد الشرنوبي يثير الجدل بتعليقه على لؤلؤ "غلطة وندمان عليها"

رجاء حسين عن يوسف شعبان &#34;كان بيعاملني وحش&#34;

رجاء حسين عن يوسف شعبان "كان بيعاملني وحش"

متابع يهاجم صفاء سلطان ويصفها بالـ&#34;مجرمة&#34; لهذا السبب

متابع يهاجم صفاء سلطان ويصفها بالـ"مجرمة" لهذا السبب

شاهد: وصلة رقص لبلقيس.. والجمهور &#34;وين المثالية ؟&#34;

شاهد: وصلة رقص لبلقيس.. والجمهور "وين المثالية ؟"

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن شقيقتها.. هل سجنت بسببها ؟

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن شقيقتها.. هل سجنت بسببها ؟

شاهد: بطلة &#34;أراب أيدول&#34; عن رويدا عطية: &#34;دمرتني وذبحتني&#34;

شاهد: بطلة "أراب أيدول" عن رويدا عطية: "دمرتني وذبحتني"

عربي

الصين تمد مصر والجامعة العربية بشحنة من لقاحات فيروس (كورونا)

الصين تمد مصر والجامعة العربية بشحنة من لقاحات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

فيديو.. المغرب: انتشال 28 جثة بحادثة غرق داخل مصنع للنسيح بمدينة طنجة

فيديو.. المغرب: انتشال 28 جثة بحادثة غرق داخل مصنع للنسيح بمدينة طنجة

وفاة الوزير اللبناني جان عبيد بفيروس (كورونا)

وفاة الوزير اللبناني جان عبيد بفيروس (كورونا)