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الصين تمد مصر والجامعة العربية بشحنة من لقاحات فيروس (كورونا)

الصين تمد مصر والجامعة العربية بشحنة من لقاحات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير الصين بالقاهرة، لياو لي تشيانغ، اليوم أن الصين ستمد مصر وجامعة الدول العربية بشحنة من لقاحات فيروس (كورونا) الجديد، (كوفيد- 19). 

وقال لياو، في مؤتمر صحفي اونلاين عقده اليوم: إن الصين قررت مؤخرا امداد مصر والجامعة العربية بشحنة من اللقاحات أنتجتها شركات صينية. 

وأكد أن هذه الخطوة تعكس الصداقة العميقة بين القيادتين المصرية والصينية والمشاعر الصادقة للشعبين المصري والصيني، مشيرا إلى أن هذه الامدادات سوف تساعد مصر في التغلب على الوباء في وقت قريب. 

وأشار إلى أن الصين توفر حاليا المساعدات الخاصة باللقاحات لـ14 دولة نامية، كما ستوفر مساعدات أخرى لـ38 دولة أخرى نامية في حاجة للدعم. 

وانضمت الصين رسميا إلى منصة (كوفاكس) الدولية التي تدعمها منظمة الصحة العالمية لتوزيع لقاحات (كوفيد-19)، وقررت توفير 10 ملايين جرعة من اللقاحات، وفقا للسفير الصيني. 

وأعرب لياو عن توقع الصين لجهود مشتركة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف، واتخاذ خطوات فعلية لتعزيز التوزيع المتساوي والعادل واستخدام اللقاحات حول العالم والقيام بإسهامات ايجابية للمجتمع الدولي ليتحقق نجاح مبكرا في القضاء على الفيروس. 

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