بيت لحم: الشرطة تكشف ملابسات سرقة أغنام

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشفت شرطة بيت لحم، اليوم الاثنين، ملابسات سرقة أغنام من داخل حظيرة للمواشي ببلدة العبيدية شمال شرق محافظة بيت لحم.



وأفادت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطة، بأن مركز شرطة العبيدية تلقى شكوى من مواطن من سكان البلدة حول قيام مجهولين بخلع بوابة الحظيرة وسرقة 126 رأساً من الأغنام، وباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري وتم تحديد مكان تواجد الأغنام في منطقة صحراوية باتجاه البحر الميت حيث تحركت قوه من الشرطة إلى المكان وتم ضبط 126 رأساً من الأغنام.



وأضاف البيان: بأن الشرطة قامت تسليم الأغنام إلى صاحبها وجاري العمل على إحضار المشتبه به لتقديمه للعدالة.