الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل ست وفيات و1685 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 336,839 إصابة، و4385 حالة وفاة.



وأوضحت الصحة بأن عدد الحالات النشطة حاليّا 11176 حالة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الاثنين، تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).