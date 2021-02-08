الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
واصل الأردن اليوم الاثنين، تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
واصل الأردن اليوم الاثنين، تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل ست وفيات و1685 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 336,839 إصابة، و4385 حالة وفاة.
وأوضحت الصحة بأن عدد الحالات النشطة حاليّا 11176 حالة.
وأوضحت الصحة بأن عدد الحالات النشطة حاليّا 11176 حالة.
التعليقات