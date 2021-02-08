فيديو.. المغرب: انتشال 28 جثة بحادثة غرق داخل مصنع للنسيح بمدينة طنجة















كما تم انتشال جثث 28 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين".

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام مغربية، مساء اليوم الاثنين، إنه تم انتشال 28 جثة، وإنقاذ 18 شخصا، بحادثة الغرق داخل مصنع للنسيح بمدينة طنجة.وذكرت وكالة (المغرب العربي) للأنباء اليوم الاثنين، أن "وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، تعرضت صباح اليوم الإثنين، لتسرب مياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية"​​​، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).ووفقا للوكالة، فقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 18 شخصاً، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية.