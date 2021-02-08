الشرطة تقبض على فار من وجه العدالة ومطلوب منذ ثماني سنوات ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
قبضت شرطة محافظة بيت لحم، وبإسناد قوة من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية اليوم على شخص فار من وجه العداله وهو مطلوب منذ ثماني سنوات على عدة قضايا وصادر بحقه سبع مذكرات قضائية.
قبضت شرطة محافظة بيت لحم، وبإسناد قوة من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية اليوم على شخص فار من وجه العداله وهو مطلوب منذ ثماني سنوات على عدة قضايا وصادر بحقه سبع مذكرات قضائية.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة مركز العبيدية وبإسناد قوة من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية تمكنوا في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم من القبض على شخص من سكان محافظة نابلس وهو فار من وجه العداله منذ ثماني سنوات، ومطلوب على عدد من القضايا، وصادر بحقه سبع مذكرات قضائية.
وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.
وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.
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