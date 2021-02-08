شؤون فلسطينية

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم الاثنين، على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم القبض على عشرة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 78 مذكرة قضائية وضبطت مركبتين غير قانونيتين في جنين.
 
وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

أخبار ذات صلة

جامعة القدس و&#34;إنجاز فلسطين&#34; توقعان مذكرة تفاهم مشترك دعمًا للريادة والإبداع الطلابي

جامعة القدس و"إنجاز فلسطين" توقعان مذكرة تفاهم مشترك دعمًا للريادة والإبداع الطلابي

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تؤكد على ضرورة إنجاح حوارات القاهرة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

"المنظمات الأهلية" تؤكد على ضرورة إنجاح حوارات القاهرة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

التعليم العالي تعتمد لـ &#34;لقدس المفتوحة&#34; برنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات وبكالوريوس الإدارة والسياسات العامة

التعليم العالي تعتمد لـ "لقدس المفتوحة" برنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات وبكالوريوس الإدارة والسياسات العامة

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالحبس مدة 5 سنوات لمدان بتهمة تداول منتجات مستوطنات

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالحبس مدة 5 سنوات لمدان بتهمة تداول منتجات مستوطنات

المالكي: مستعدون للانخراط بمفاوضات جادة عبر مؤتمر دولي تقوده الرباعية يهدف لانهاء الاحتلال

المالكي: مستعدون للانخراط بمفاوضات جادة عبر مؤتمر دولي تقوده الرباعية يهدف لانهاء الاحتلال

المالكي وشكري والصفدي: اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ أكد على مركزية القضية الفلسطينية

المالكي وشكري والصفدي: اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ أكد على مركزية القضية الفلسطينية

مسجد خليل الوزير بغزة.. ما بين &#34;البذخ&#34; و&#34;سوء الفهم&#34;

مسجد خليل الوزير بغزة.. ما بين "البذخ" و"سوء الفهم"

هنية: وفد حماس للقاهرة متسلح بإرادة واضحة للتوصل لاتفاق وطني وازن

هنية: وفد حماس للقاهرة متسلح بإرادة واضحة للتوصل لاتفاق وطني وازن

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

التعليم العالي تعتمد لـ &#34;لقدس المفتوحة&#34; برنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات وبكالوريوس الإدارة والسياسات العامة

التعليم العالي تعتمد لـ "لقدس المفتوحة" برنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات وبكالوريوس الإدارة والسياسات العامة

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالحبس مدة 5 سنوات لمدان بتهمة تداول منتجات مستوطنات

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالحبس مدة 5 سنوات لمدان بتهمة تداول منتجات مستوطنات

المالكي: مستعدون للانخراط بمفاوضات جادة عبر مؤتمر دولي تقوده الرباعية يهدف لانهاء الاحتلال

المالكي: مستعدون للانخراط بمفاوضات جادة عبر مؤتمر دولي تقوده الرباعية يهدف لانهاء الاحتلال

&#34;التربية&#34; تناصر مدارس يطا المستهدفة بزيارة دبلوماسية من عدة دول

"التربية" تناصر مدارس يطا المستهدفة بزيارة دبلوماسية من عدة دول

الشرطة تقبض على فار من وجه العدالة ومطلوب منذ ثماني سنوات ببيت لحم

الشرطة تقبض على فار من وجه العدالة ومطلوب منذ ثماني سنوات ببيت لحم

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

حسين الشيخ يبحث مع القنصل الإيطالي العام آخر المستجدات السياسية

حسين الشيخ يبحث مع القنصل الإيطالي العام آخر المستجدات السياسية

لجنة الانتخابات والإعلام الرسمي يوقعان مذكرة تفاهم

لجنة الانتخابات والإعلام الرسمي يوقعان مذكرة تفاهم

منوعات

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

شاهد: نقابة الممثلين المصرية تتدخل لمنع ممثل من الانتحار

شاهد: نقابة الممثلين المصرية تتدخل لمنع ممثل من الانتحار

أغنية لسعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة.. ما هي ؟

أغنية لسعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة.. ما هي ؟

طبيبة تصدم جمهور حورية فرغلي بالتطور الأخير في عمليتها

طبيبة تصدم جمهور حورية فرغلي بالتطور الأخير في عمليتها

شاهد: محمد الشرنوبي يثير الجدل بتعليقه على لؤلؤ &#34;غلطة وندمان عليها&#34;

شاهد: محمد الشرنوبي يثير الجدل بتعليقه على لؤلؤ "غلطة وندمان عليها"

رجاء حسين عن يوسف شعبان &#34;كان بيعاملني وحش&#34;

رجاء حسين عن يوسف شعبان "كان بيعاملني وحش"

متابع يهاجم صفاء سلطان ويصفها بالـ&#34;مجرمة&#34; لهذا السبب

متابع يهاجم صفاء سلطان ويصفها بالـ"مجرمة" لهذا السبب

شاهد: وصلة رقص لبلقيس.. والجمهور &#34;وين المثالية ؟&#34;

شاهد: وصلة رقص لبلقيس.. والجمهور "وين المثالية ؟"

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن شقيقتها.. هل سجنت بسببها ؟

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن شقيقتها.. هل سجنت بسببها ؟

شاهد: بطلة &#34;أراب أيدول&#34; عن رويدا عطية: &#34;دمرتني وذبحتني&#34;

شاهد: بطلة "أراب أيدول" عن رويدا عطية: "دمرتني وذبحتني"

عربي

الصين تمد مصر والجامعة العربية بشحنة من لقاحات فيروس (كورونا)

الصين تمد مصر والجامعة العربية بشحنة من لقاحات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

فيديو.. المغرب: انتشال 28 جثة بحادثة غرق داخل مصنع للنسيح بمدينة طنجة

فيديو.. المغرب: انتشال 28 جثة بحادثة غرق داخل مصنع للنسيح بمدينة طنجة

وفاة الوزير اللبناني جان عبيد بفيروس (كورونا)

وفاة الوزير اللبناني جان عبيد بفيروس (كورونا)