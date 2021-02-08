جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم القبض على عشرة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 78 مذكرة قضائية وضبطت مركبتين غير قانونيتين في جنين.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم الاثنين، على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.