جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم الاثنين، على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم القبض على عشرة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 78 مذكرة قضائية وضبطت مركبتين غير قانونيتين في جنين.
وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
قبضت الشرطة اليوم الاثنين، على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم القبض على عشرة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 78 مذكرة قضائية وضبطت مركبتين غير قانونيتين في جنين.
وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
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