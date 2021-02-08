طالع: كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء





وكشف وآلية السفر على النحو الآتي، وفق ما نقلت وزارة الداخلية عبر موقعها على الانترنت:



المسافرون الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق (من الحافلات الستة)، عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.



كما أن على جميع المسافرين المذكورين في الكشف التواجد غداً الساعة 5 فجراً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.