حسين الشيخ يبحث مع القنصل الإيطالي العام آخر المستجدات السياسية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، مع القنصل الإيطالي العام لدى دولة فلسطين، جوزيبه فيديلي، آخر التطورات السياسية.



وجاء خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الشيخ بمدينة رام الله، استعراض آخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية والانتخابات العامة والمصالحة الفلسطينية التي تبدأ اليوم.



كما شدد الشيخ على الدور الهام الذي تلعبه إيطاليا من خلال الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب الفلسطيني خاصة في ظل جائحة (كورونا)، وأيضا الدور الهام في دعم الشعب الفلسطيني سياسيا باستقلاله حسب الشرعية الدولية.