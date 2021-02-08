النائب العام يتفقد النيابات الجزئية في محافظتي نابلس وطولكرم



حيث اجتمع مع أعضاء وموظفي النيابتين واستمع لهم حول سير العمل والمعيقات والتحديات التي تواجههم، بهدف ضمان سير العمل وانتظامه وتذليل كافة العقبات في سبيل تعزيز مبدأ سيادة القانون وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.



وخلال الزيارة أكد النائب العام على ضرورة التعاون مع السادة رؤساء المحاكم ومدراء الضابطة القضائية بما يخدم مصلحة العمل ويخدم المواطن، مؤكداً على ضرورة انجاز كافة القضايا بما يضمن تحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على حقوق المواطنين.



وفي نهاية الزيارة شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالحد ما أمكن من التجمعات في أروقة النيابة العامة ومنع الاكتظاظ فيها واستخدام المعقمات والكمامات وأدوات التنظيف بشكل دوري حفاظاً على السلامة العامة وسلامة جمهور النيابة العامة.



تأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات التفقدية للنيابات الجزئية بمحافظات الوطن لمتابعة حسن سير العمل وانتظامه.



رام الله - دنيا الوطنتفقد النائب العام المستشار أكرم الخطيب صباح اليوم الاثنين بحضور مساعدي النائب العام الأستاذ بهاء الأحمد والأستاذ عبد الناصرة دراغمة كل من نيابة نابلس ونيابة طولكرم، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل والمهام الملقاة على كاهل أعضاء النيابة العامة.