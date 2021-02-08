شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات والإعلام الرسمي يوقعان مذكرة تفاهم

لجنة الانتخابات والإعلام الرسمي يوقعان مذكرة تفاهم
رام الله - دنيا الوطن
وقعت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع الإعلام الرسمي الفلسطيني، تهدف إلى تعزيز الدور التوعوي والتثقيفي للإعلام الرسمي خلال العملية الانتخابية وتغطية جميع مراحلها، إلى جانب الاتفاق على تفاصيل النشر المجاني لدعاية القوائم الانتخابية المترشحة عبر وسائل الإعلام الرسمية.

ووقع مذكرة التفاهم رئيس لجنة الانتخابات د.حنا ناصر، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ممثلاً عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجريدة الحياة الجديدة ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

بدوره، أكد د.ناصر على أهمية الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام، وخصوصاً مؤسسات الإعلام الرسمي الفلسطيني، في التوعية وإيصال المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابات لجميع المواطنين، مشيراً إلى أحكام قانون الانتخابات التي تمنح كل القوائم المترشحة للانتخابات مساحة متساوية لنشر برامجها ودعايتها الانتخابية عبر الاعلام الرسمي.

من جانبه، أكد الوزير عساف على التزام الإعلام الرسمي بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية التزاماً بأحكام القانون، بما يشمل عدم بث أية دعاية مدفوعة أو غير مدفوعة لأي من القوائم الانتخابية، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه مع اللجنة.

كما اتفق الجانبان على نشر وسائل الإعلام الرسمية ومضات تلفزيونية وإذاعية تثقيفية من إنتاج لجنة الانتخابات لتوعية المواطنين بالعملية الانتخابية، إلى جانب العمل المشترك على إنتاج برنامج تلفزيوني وإذاعي توعوي.

وجرى الاتفاق أيضاً، على تغطية وبث وتوثيق مؤسسات الاعلام الرسمي لكافة أنشطة وفعاليات اللجنة أثناء العملية الانتخابية، وذلك في نشرات الأخبار التلفزيونية والإذاعية وعلى وكالة وفا وجريدة الحياة، واعتماد لجنة الانتخابات كمصدر رئيسي للمعلومات والأخبار المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية ونتائجها.

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية للقوائم الانتخابية، اتفقا على أن تُعد لجنة الانتخابات بالاشتراك مع الإعلام الرسمي، برنامجاً تحدد فيه الأوقات والمواعيد المخصصة للإعلام الحر والمجاني لجميع المرشحين والقوائم في الانتخابات، بما يضمن اتاحة فرص متكافئة ومناسبة لجميع المرشحين والقوائم المشتركة في الانتخابات.

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