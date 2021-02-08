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دولي

رداً على تصرف موسكو.. ألمانيا والسويد وبولندا تطرد دبلوماسيين روس

رداً على تصرف موسكو.. ألمانيا والسويد وبولندا تطرد دبلوماسيين روس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ألمانيا والسويد وبولندا، اليوم الاثنين، عن طردها ثلاثة دبلوماسيين روس في إطار سياسة "الرد بالمثل".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، إنها تعلن موظفا في السفارة الروسية لدى برلين شخصية غير مرغوب فيها "بالتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تم إبرامها في 18 نيسان/إبريل 1961".

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يمثل ردا على قرار روسيا الصادر يوم 5 شباط/فبراير لطرد 3 دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبرلين، واصفة إياه بـ"غير المبرر على الإطلاق"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، إن بلاده تطرد موظفا في سفارة موسكو لدى استكهولم، مضيفة: "هذا رد واضح على القرار غير القبول لطرد دبلوماسي سويدي كان فقط ينفذ واجباته".

كما ذكرت وزارة الخارجية البولندية أنها اتخذت قرارا، في إطار مبدأ الرد بالمثل وبالتنسيق مع ألمانيا والسويد، لإعلان موظف في القنصلية العامة الروسية في بوزنان شخصية غير مرغوب فيها".

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي "ردا على طرد دبلوماسي بولندي دون أي سبب محترم" من قبل الطرف الروسي.

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