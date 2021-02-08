"التربية" وإبداع المعلم يختتمان ورشة حول التعلّم العاطفي الاجتماعي



وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج التعلّم العاطفي الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع "إبداع المعلم" والممول من حكومية لوكسمبورغ الكبرى.



جاء ذلك بحضور مدير عام المتابعة الميدانية في الوزارة نصر أبو كرش، ومدير عام مركز إبداع المعلم رفعت الصبّاح، ومدير دائرة التدريب في الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي مرعي الصوص، وأسرة الإدارة العامة.



وأكد أبو كرش أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى إكساب الطلبة المعرفة والحنكة في إدارة المواقف والمهارات اللازمة لفهم العواطف وإدارتها، وتحديد الأهداف الإيجابية وتحقيقها، واتخاذ القرارات المسؤولة وحل المشكلات المتعلقة بها، مما يعزز المخرجات الاجتماعية للنظام التعليمي.



بدوره، شدد الصبّاح على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في المدارس، خاصهً في ظل تحديات جائحة كورونا، مشيداً بالشراكة مع وزارة التربية؛ والمنسجمه مع رؤية ورساله الوزارة الهادفة لتعزيز المخرجات الاجتماعية للتعليم إلى جانب المخرجات الأكاديمية.







بدوره، شدد الصبّاح على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في المدارس، خاصهً في ظل تحديات جائحة كورونا، مشيداً بالشراكة مع وزارة التربية؛ والمنسجمه مع رؤية ورساله الوزارة الهادفة لتعزيز المخرجات الاجتماعية للتعليم إلى جانب المخرجات الأكاديمية.

رام الله - دنيا الوطناختتمت وزارة التربية والتعليم ومركز إبداع المعلم، ورشة تدريبية حول "التعلم العاطفي الاجتماعي"، استهدفت 45 مشاركاً/ة ما بين معلمين ومشرفين تربويين ومديري مدارس، وذلك على مدار ستة أيام.