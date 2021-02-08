شؤون فلسطينية

صالح رأفت يدين هدم "حمصة الفوقا" للمرة الرابعة

صالح رأفت يدين هدم "حمصة الفوقا" للمرة الرابعة
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت هدم الاحتلال الإسرائيلي لخربة حمصة القوقا بالأغوار الشمالية للمرة الرابعة خلال أسبوع.

وأشار في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، إلى أن الاحتلال يطبق سياسة ممنهجة قائمة على التطهير العرقي للتجمعات الفلسطينية والتي تمثل 27 قرية وتجمعا سكانيا في مناطق الأغوار.

ولفت إلى أن هدم قوات الاحتلال خربة حمصة الفوقا 12 مرة خلال السنوات الأربع الماضية يهدف الى ضم هذه المنطقة الى دولة الاحتلال عبر تشريد سكانها وتهجيرهم قسرا.

ونوه الى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في تطبيق بنود ما يسمى بــ "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق ترامب بداية العام  2020وما تحتويه من مخططات لضم مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ضمّ الاغوار الشمالية.

وطالب رأفت في نهاية بيانه المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ومن ضمنها القرار 2334، مؤكداً على أنه سيتم ملاحقة ومحاسبة الاحتلال على كل هذه الجرائم في المحاكم الدولية.

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