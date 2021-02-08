"الصحة" بغزة تتحدث عن موعد وصول لقاح (كورونا) للقطاع وآلية إعطائه للمواطنين





وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): بأنه حسب الجدول المحدد من وزيرة الصحة، فإن إجراءات التطعيم تتم في الضفة وغزة بنفس المعدلات، مشيراً إلى أن ما وصل حاليا إلى فلسطين هو اللقاح الروسي، في حين سيصل في قادم الأيام شحنات متتالية من اللقاحات مثل "فايزر" من إنتاج دول أخرى.



وشدد على أن هناك طلباً شديداً على اللقاحات عالمياً، وما يتوفر في السوق سيتم استخدامه لتطعيم المواطنين في الضفة وغزة وستكون نسبة التطعيم في المراحل المقبلة لـ 60 % من المواطنين.



وقال ضهير: إن اللقاح مجاني، و"لن نجبر أحداً على التطعيم ونعمل على الحد من انتشار جائحة (كورونا) من خلال التطعيم".



وأضاف: بأن الحالة الوبائية في تراجع بقطاع غزة بسبب الإجراءات التي يتم اتخاذها على الأرض، مشيراً إلى أن نسبة الإصابات بفيروس (كورونا) وصلت الى 40 % من خلال عمليات الفحص التي تم إجراؤها، وعينات الدم التي تم فحصها.

