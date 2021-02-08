بالصور.. دائرة سلفيت الانتخابية تبدأ بتدريب طواقم التسجيل

بدأت دائرة سلفيت الانتخابية اليوم الاثنين، بتدريب طواقم موظفي التسجيل، ضمن إجراءات الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2021.





منسق دائرة سلفيت الانتخابية، ماهر محمود قال: "أن هذه الفترة تأتي كمرحلة أولية من مراحل العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية في الجدول الزمني والذي أقرته لجنة الانتخابات المركزية.





وأضاف ماهر: أن "مرحلة التسجيل والتي تبدأ من 10/ 2_16/2/2021 وتستمر لمدة خمسة أيام، تهدف الى تسجيل المواطنين الذين لم يسبق لهم ذلك، ضمن شروط أهمها ان يكون فلسطيني الجنسية، وممن أتم عمره 17عام فأكثر".





وأوضح ماهر أن طواقم التسجيل ستكون متنقلة في جميع البلدات والقرى خلال الفترة الزمنية المحددة للتسجيل، إضافة الى ذلك، سيكون في المحافظة مركزين في سلفيت وبديا، للاستعلام والتسجيل.





وطالب ماهر جميع المواطنين الذين لم يدرجوا أسمائهم في سجل الناخبين، في المراحل السابقة، أن يقوموا بالتسجيل، ليضمنوا حقهم في الترشح والانتخاب.













ويذكر ان الانتخابات التشريعية ستجرى بتاريخ 22/5/2021 ،والرئاسية بتاريخ 31/7/2021 حسب المرسوم الرئاسي.

رام الله - دنيا الوطن