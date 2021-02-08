بلقاء مع ممثلي الأحزاب.. لجنة الانتخابات توضح خطتها لتسجيل الناخبين





رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين في مدينة رام الله، لقاءً مع الممثلين المركزيين للأحزاب السياسية الفلسطينية.وافتتح اللقاء المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، هشام كحيل، وأطلع ممثلي الأحزاب على تفاصيل عملية تسجيل الناخبين للانتخابات الفلسطينية 2021؛ التشريعية والرئاسية، والمقرر أن تنطلق في 10 شباط/فبراير الجاري وتستمر إلى 16 من ذات الشهر.وأوضح أن خطة لجنة الانتخابات لتسجيل الناخبين تتضمن انتشار مئات الفرق الميدانية متنقلة في كافة المناطق مزودة بأجهزة "تابلت" لاجراء التسجيل إلكترونياً، بالإضافة إلى افتتاح 80 مركزاً للاستعلام والتوعية والتسجيل في بعض المواقع، على أن تراعي العملية البروتوكول الصحي لمنع انتشار عدوى فيروس (كورونا).وتم الاتفاق خلال اللقاء، على تواصل ممثلي الأحزاب مع مكاتب المناطق الانتخابية للحصول على خطة ومواعيد حركة الفرق الميدانية لتتمكن الأحزاب من تحفيز الراغبين بالتسجيل خلال تواجدهم في مناطق معينة، إضافة إلى تزويدهم باحصائيات التسجيل التفصيلية.