الاحتلال يبعد رئيس لجنة المقابر الإسلامية بالقدس (15 يوماً) عن البلدة القديمة

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رئيس لجنة المقابر الإسلامية بالقدس المحتلة مصطفى أبو زهرة، عن البلدة القديمة لمدة 15 يوماً.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن أبو زهرة بعد التحقيق معه، بشرط إبعاده عن البلدة القديمة بالقدس.



واعتقل الاحتلال أبو زهرة في وقت سابق اليوم، بعد توقيفه في باب الغوانمة بالقدس المحتلة.