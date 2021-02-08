جمعية المستهلك: المنع يجب أن يشمل استخدام الزيوت المهدرجة والمتحولة في الغذاء

معبر تجاري - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الى ضرورة التشدد في انفاذذ التعليمات الفنية الالزامية الخاصة بمنع استخدام الزيوت المهدرجة والمتحولة في الصناعات الغذائية، الامر الذي يتطلب التوسع في قائمة الممنوعات لتشمل القشدة الحامضة من انتاج شتراوس وتنوفا الإسرائيليتين كونهما يشهران في مكونات منتجهم الترانس وهي الدهون المتحولة والمشبعة بشكل مخالف للتعليمات الفنية الالزامية.



ودعت الجمعية إلى سرعة انفاذ التعليمات الفنية الالزامية التي اقرت نهاية الشهر الماضي وباتت ملزمة بمصادقة وزيرة الصحة عليها. وكان قد تم منع منتجات شتراوس الاسرائيلية من صنف القشدة الحامضة لاحتوائه على هذه المادة بشكل مخالف وبالتالي يجب اخضاع المنتجات الشبيهة من تنوفا لهذا المنع كونها تشهر ذات المكون.



وحسب رئيس الجمعية صلاح هنية "ان منع استخدام الزيوت المهدرجة او المتحولة في تصنيع وتجهيز الغذاء كونها تسبب أمراض القلب والشرايين والسرطان وأمراض مزمنة اخرى، ونحن في فلسطين في غنى عن رفع فاتورة العلاج والضغط على طاقة استيعاب المستشفيات والمراكز الصحية من خلال التغذية السليمة والبحث عن بدائل صحية، ونشر التوعية في اوساط شعبنا خصوصا ان اصناف غذائية تخضع لاستخدامها."



واضاف هنية ما منعت القشدة الحامضة لشتراوس فأن تنوفا تشهر ذات المكون في القشدة الحامضة الخاص بها، الامر الذي يتطلب تنظيف السوق من كل تلك المنتجات التزاما بتعليمات منظمة الصحة العالمية والتعليمات الفنية الالزامية.



وأشارت رانية الخيري امين سر الجميعة، إلى أننا عقدنا سلسلة ورشات توعية بسلامة الغذاء والغذاء الصحي والاسس السليمة للتعامل مع الغذاء في المنزل كما هو في المطاعم بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة – الفاو وشملت مؤسسات وجمعيات نسوية وجمعيات خيرية وبلديات ومجالس اولياء الامور في عدة مدارس والغرف التجارية ، وركزنا على خطورة الزيوت المتحولة والمهدرجة على صحة وسلامة المستهلك خصوصا ان كل معاملة حرارية يؤثر سلبيا كونها مادة متحولة.