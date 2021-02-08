نابلس: إصابات خلال اعتداء للمستوطنين على خان اللبن الشرقية

مستوطنون - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن مساء اليوم الاثنين، مواطن بعد قيام مستوطنين بإسقاطه عن جدار ارتفاعه أربعة أمتار، خلال اقتحامهم خان اللبن الشرقية جنوب نابلس.



وأفاد رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، أن المواطن محمد سميح ضراغمة (50 عاما)، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفا أن عدة مواطنين آخرين أصيبوا بكدمات خلال تصديهم للمستوطنين، الذين اقتحموا خان اللبن بحماية من قوات معززة من جيش الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).