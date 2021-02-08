دولي

نتنياهو يغادر قاعة المحكمة بعد رفض الاتهامات الموجهة له

نتنياهو يغادر قاعة المحكمة بعد رفض الاتهامات الموجهة له
نتنياهو داخل قاعة المحكمة
رام الله - دنيا الوطن
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مبنى المحكمة المركزية بالقدس، بعدما رفض الاتهامات الموجهة ضده.

وتركزت الجلسة على الملحق للائحة الاتهام المعدلة والذي يشمل طلبات نتنياهو وممثلين عنه بالتأثير على التغطية الإعلامية في موقع والا الاخباري في اطار الملف المعروف بـ (4000).

كما تطرقت قبل ذلك الى ادعاءات الدفاع بان التحقيق ضد نتنياهو كان قد انطلق قبل مصادقة المستشار القانوني للحكومة افيحاي ماندلبليت على اجرائه خلافا للقانون، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقد مثل رئيس الوزراء شخصياً أمام قضاة المحكمة، وأنكر هذه التهم، وقال: إنه يقر نص اللائحة الجوابية التي قدمها وكلاء دفاعه إلى المحكمة.

هذا ووصف رئيس حزب (تكفا حاداشا)، غدعون ساعار استئناف محاكمة رئيس الوزراء بيوم صعب للجميع ولإسرائيل. 

وأكد ساعار ضرورة افسح المجال امام الجهات القضائية لإجراء المحاكمة دون تدخل أو ممارسة ضغوطات سياسية ايا كانت.

من جهته، قال وزير الجيش، بيني غاتس: إن يوماً يتم فيه مثول رئيس وزراء في اسرائيل أمام محكمة هو يوم حزين وصعب للدولة، ولكنه أيضا هام للغاية اذ يفهم فيه الكل أنه لا حصانة لاحد بوجه القانون. 

وأضاف: يجب حماية الجهاز القضائي والحفاظ عليه وعدم تمكين الراغبين بذلك من المساس به.

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