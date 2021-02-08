وكيل "التربية" يطلع على احتياجات القطاع التعليمي في مديريتي نابلس وجنوبها



كما تفقد صالح مبنى مديرية تربية جنوب نابلس الجديد؛ والذي تم بدء العمل فيه بداية العام الجديد، كما التقى الوكيل برؤساء الأقسام والموظفين؛ واطلع على برنامج الطوارئ وسير العمل في المديرية، وذلك بحضور مدير عام التربية قيس نبهان.



وأكد صالح أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في سياق تعزيز التواصل مع الميدان التربوي، وللاطلاع على احتياجات المديريات؛ خاصةً في ظل مشهد (كورونا) الراهن، مشيداً بما تقدمه المديريات والمعلمين والمعلمات من جهود حثيثة؛ لضمان توفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة، وبما يضمن سير العملية التعليمية.







وأكد صالح أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في سياق تعزيز التواصل مع الميدان التربوي، وللاطلاع على احتياجات المديريات؛ خاصةً في ظل مشهد (كورونا) الراهن، مشيداً بما تقدمه المديريات والمعلمين والمعلمات من جهود حثيثة؛ لضمان توفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة، وبما يضمن سير العملية التعليمية.

رام الله - دنيا الوطنأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح زيارة ميدانية لمديريتي التربية والتعليم في نابلس وجنوبها، إذ تفقّد المبنى الحالي لمديرية نابلس، والتقى برؤساء الأقسام والموظفين لمتابعة سير العملية التعليمية، واطلع على برنامج الطوارئ في المديرية، وذلك بحضور مدير عام التربية أحمد صوالحة.