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شؤون فلسطينية

رام الله: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر نعمة

رام الله: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر نعمة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم الاثنين، في منطقة "باب الطاقة" من قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافوا أن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال والمستوطنين، الذين لاحقوا الشبان، في أراضي القرية، وحاولوا اعتقال أحدهم لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

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