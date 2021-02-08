وزير التربية يتسلم تقرير الشكاوى السنوي للعام 2020



وفي هذا السياق، أكد عورتاني أنه سيتم متابعة التوصيات المنبثقة عن هذا التقرير، بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية، لافتاً أنه بالإمكان التواصل مع وحدة الشكاوى في وزارة التربية من خلال برنامج الشكاوى الإلكتروني الحكومي cs.pmo.gov.ps.











رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، من رئيس وحدة الشكاوى في الوزارة أحمد الهندي؛ التقرير السنوي للشكاوى للعام 2020، إذ تضمن التقرير الشكاوى التي تم تلقيها من المواطنين؛ مُوضَّحاً فيه طبيعة الشكاوى وآلية متابعتها والرد عليها.