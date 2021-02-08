حماس: لا توجد أجواء انتخابات حقيقية بالضفة ولا يزال الناس متخوفين من سلوك السلطة





وأضافت في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في قطاع غزة تجري يومياً العشرات من اللقاءات وورش العمل والمؤتمرات لكل الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، ونتمنى أن تهيئ الأجواء في الضفة للانتخابات".



وشدد قاسم على أن الحوار الوطني في القاهرة هو أحد مطالب حماس والفصائل الفلسطينية من السلطة، بعد إصدار مراسيم الانتخابات للتفاهم حول العملية الانتخابية حتى تكون عملية ديمقراطية حقيقية ونزيهة تعبر عن الشارع الفلسطيني.



وقالت (حماس): إنها اتخذت جملة من الخطوات من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، وذهبت إلى الحوار ولديها مجموعة واسعة من البدائل والخيارات والخطوات من أجل إنجاح هذا الحوار لإتمام مسار الانتخابات والوصول به إلى تحقيق الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.



وشددت الحركة على أنه "لا يمكن إجراء انتخابات حقيقية دون توفير الحريات اللازمة (حرية الانتخاب والترشح، حرية الدعاية الإنتخابية، حرية التعبير عن الرأي) ولا يمكن أن تجري الانتخابات في ظل الخوف من الأجهزة الأمنية وسطوتها".



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين: إنه لا توجد أجواء انتخابات حقيقية بالضفة الغربية، مشيرة إلى أنه "لا يزال الناس متخوفين من سلوك السلطة وهناك بعض المضايقات"، وفق تعبيرها.