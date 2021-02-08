الخضري:لا مجال سوى نجاح جلسات الحوار التي تفتح الباب أمام مصالحة وشراكة فلسطينية حقيقية

النائب جمال الخضري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة خطوة مهمة لوضع أسس نجاح الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.



وشدد في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين، على وجود إجماع فلسطيني على إنجاح هذه الجلسات، ولا مجال سوى النجاح الذي سيفتح الباب مشرعاً أمام مصالحة وشراكة فلسطينية حقيقية تعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



وشكر الخضري الشقيقة الكبرى مصر على جهدها الكبير التي تبذله منذ سنوات لتذليل الصعاب وإنجاز المصالحة الفلسطينية، إضافة لاستضافتها لجلسات الحوار الوطني.



وقال: إن رسالة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للمجتمعين "لا نقبل منكم إلا الاتفاق، واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام ولم الشمل".



وأضاف أن التفاؤل الفلسطيني من نجاح الحوارات وإجراء الانتخابات هذه المرة أعلى من مرات ماضية، وهو ما يستدعي عدم التراجع والمضي قدماً نحو إنجاز الوحدة باعتباره الخيار الوحيد.



وشدد الخضري على أن الوحدة هي القادرة على تشكيل قوة حقيقية لمواجهة المشروع الاستيطاني التهويدي ومشروع الضم وصفقة القرن وحصار غزة.



وبين أن الكل يعيش ظروفًا صعبة سواء في قطاع غزة بالحصار والإغلاق، والضفة الغربية بالاستيطان وجدار الفصل ومشروع الضم، وكذلك القدس بمحاولات التهويد والحفريات والاعتداءات اليومية.



وأكد الخضري أهمية أكبر مشاركة من شعبنا الفلسطيني ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، سواء التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، باعتبار هذه الانتخابات استحقاق دستوري وضرورة وطنية لإعادة الاعتبار، وتفعيل لجميع المؤسسات الرسمية الفلسطينية عبر شراكة حقيقية تستنهض كل الطاقات.