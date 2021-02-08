الداخلية بغزة: فتح معبر رفح البري في الاتجاهين غداً الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم فتح معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، غداً الثلاثاء، في كلا الاتجاهين امام حركة المواطنين.



وقالت الوزارة على لسان الناطق باسمها إياد البزم: "سيتم نشر كشوفات السفر، وموعد إجراء فحص (كورونا) في وقت لاحق، مساء اليوم".