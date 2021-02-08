لجنة الانتخابات تسلم ممثل روسيا دعوة للرقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر اليوم الإثنين، مع ممثل روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، وسلمه دعوة رسمية للرقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021.



وأطلع د.ناصر الضيف خلال لقائهما في مقر اللجنة بمدينة البيرة، على جهود تنظيم الانتخابات والترتيبات والإجراءات التي بدأت اللجنة تنفيذها، تحضيراً للعملية الانتخابية وفي مقدمتها تسجيل الناخبين. مؤكداً على أهمية الرقابة الدولية على العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها وشفافيتها.



كما تطرق رئيس اللجنة إلى المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق الانتخابات، داعياً حكومة روسيا الاتحادية للعمل من أجل تسهيل إجراء الانتخابات في مدينة القدس أسوة بباقي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.



يذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار جهود لجنة الانتخابات لاطلاع السفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى دولة فلسطين على استعداداتها لتنظيم الانتخابات الفلسطينية 2021، ودعوتهم للرقابة على العملية الانتخابية.