حسن يوسف: ندعو أنصار حماس ومؤيديها للتسجيل وتحديث بياناتهم بالسجل الانتخابي





وقال في تصريح له: "إن المشاركة في الانتخابات هي معركة سياسية بامتياز وإعادة لترتيب الأولويات في داخل البيت الفلسطيني، والتفرغ للاحتلال ومواجهة مخططاته على الأرض".



واضاف يوسف: "إن شعبنا الفلسطيني الذي قدم التضحيات من أجل أرضه ووطنه ظل معروفا بوعيه السياسي وعقله الجمعي بين شعوب العالم أجمع لعقود، وهو لن يتوانى أو يتراجع عن حقه في أن يكون شريكا في صناعة مستقبله عبر صندوق الاقتراع".



رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حر كة حماس، حسن يوسف، أن التسجيل وتحديث المعلومات في السجل الانتخابي يكفل حق المواطن في اختيار قياداته، داعيا المواطنين وأنصار ومؤيدي حركته من اصحاب حق الاقتراع، للمسارعة في التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي؛ للحفاظ على حقهم في المشاركة بالانتخابات المقبلة التشريعية والرئاسية.