شاهد: انطلاق الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية لبحث ملف الانتخابات





وكانت الفصائل الفلسطينية قد وصلت، أمس الأحد الى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد اللقاء الوطني، الذي سيبحث اجراء الانتخابات والمصالحة.





















رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي، صوراً توضح جانباً من اللقاء الوطني للفصائل الفلسطينية، الذي انطلق اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آليات إجراء الانتخابات العامة والمصالحة.