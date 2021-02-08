شاهد: انطلاق الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية لبحث ملف الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي، صوراً توضح جانباً من اللقاء الوطني للفصائل الفلسطينية، الذي انطلق اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آليات إجراء الانتخابات العامة والمصالحة.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي، صوراً توضح جانباً من اللقاء الوطني للفصائل الفلسطينية، الذي انطلق اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آليات إجراء الانتخابات العامة والمصالحة.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد وصلت، أمس الأحد الى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد اللقاء الوطني، الذي سيبحث اجراء الانتخابات والمصالحة.
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