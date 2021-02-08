مستوطنون يُقيمون تجمعاً لهم في البادية الشرقية ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مستوطنون، اليوم الاثنين، إقامة تجمع لهم في البادية الشرقية بمحافظة بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن مستوطنين، قد وزعوا منشوراً بشأن عزمهم إقامة تجمع في تلك المنطقة، بهدف التوسع الاستيطاني.



وأشار بريجية إلى أن المستوطنين، قاموا خلال الأيام الماضية بحراثة الأرض وزراعتها، قبل أن يتصدى لهم المواطنون ويطردونهم منها.