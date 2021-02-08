وفاة الوزير اللبناني جان عبيد بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

توفي، اليوم الاثنين، النائب والوزير اللبناني، جان عبيد، إثر إصابته بفيروس (كورونا).



وشغل عبيد العديد من المناصب في حياته ومسيرته السياسية، حيث عين مستشاراً لرئيسي الجمهورية، الياس سركيس، وأمين الجميل في مفاوضات إلغاء معاهدة 17 أيار مع إسرائيل، وفي صياغة بيان الإلغاء.



كما عين في العام 1991 نائباً عن المقعد الماروني في الشوف، وانتخب عام 1992 نائباً عن طرابلس، وأعيد انتخابه في دورات أعوام 1996 و2000 عن المقعد نفسه.



وفي عام 2018 انتخب نائباً عن المقعد الماروني في طرابلس، كما عين وزيراً للتربية الوطنية، ووزيراً للشباب والرياضة، ووزيراً للخارجية والمغتربين، وعمل في بداية حياته المهنية في العديد من المجلات والصحف اللبنانية.