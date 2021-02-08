الصحة: تسجيل سبع حالات وفاة و612 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وتم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية، في كل من: الخليل (1)، بيت لحم (1)، رام الله والبيرة (1)، ضواحي القدس (1)، قلقيلية (1)، نابلس (2).وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: سلفيت 48، الخليل 84، ضواحي القدس 46، قلقيلية 10، نابلس 72، طولكرم 32، طوباس 10، بيت لحم 53، جنين 32، رام الله والبيرة 160، أريحا والأغوار 9، قطاع غزة 53.وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: سلفيت 22، الخليل 10، ضواحي القدس 47، قلقيلية 3، نابلس 62، طولكرم 11، طوباس 9، بيت لحم 0، جنين 0، رام الله والبيرة 50، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 216.