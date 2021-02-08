الاحتلال يشرع بهدم وتفكيك الخيام التي أقيمت مؤخراً في حمصة بالأغوار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم وتفكيك الخيام، التي أقيمت مؤخراً في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.



وأفاد مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية، انتشرت في الخربة، وشرعت آلياتها بهدم وتفكيك الخيام.



يشار إلى أن قوات الاحتلال، قد داهمت، مساء يوم أمس، الخربة، وشرعت بعمليات تفتيش حول الخيام، التي أقيمت بعد عملية الهدم الأخيرة، كما تم تصوير المنطقة بواسطة طائرة مسيّرة.



وكانت تلك القوات، قد هددت المواطنين في حال عدم رحيلهم عن المنطقة، أنها ستقوم بهدم الخربة مجدداً مساء أمس أو اليوم صباحاً.



يشار إلى أن الاحتلال، دمّر في الثالث من الشهر الجاري الخربة، وهدم منازلها وسوّاها بالأرض، وأبقى أكثر من 14 أسرة في العراء دون مأوى، علماً أنها المرة الثالثة، التي تقدم فيها قوات الاحتلال على هدم وتدمير الخربة، كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي، يهدف إلى ضم وأسرلة الأغوار المحتلة لصالح الاستيطان.