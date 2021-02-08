الاحتلال يأخذ قياسات منزلين في دير استيا غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قياسات منزلين في بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت.



وقال رئيس بلدية دير استيا، سعيد زيدان: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة مرتين، وأخذت قياسات منزلي المواطنين حسني عجارمة، وعبد الرحمن زيدان، اللذين يقعان على أطراف البلدة.



وأوضح زيدان، أن سياسة أخذ قياسات المنازل، تأتي في سياق التضييق على الأهالي، في مسعى لتوسع استيطاني من قبل المستوطنات المحيطة بالبلدة.