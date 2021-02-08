الخارجية الفلسطينية: ليس لنا أي علاقة بما حدث على معبر الكرامة هذا اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الخارجية الفلسطينية أي علاقة لها بما حدث على معبر الكرامة، صباح اليوم الاثنين.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه ليس لها أيضا أية علاقة بأية ترتيبات بخصوص الآلية والأعداد، ولا تتحمل أية مسؤولية ازاء ذلك.



وصباح اليوم، أعلنت السلطات الأردنية، عن فتح جسر الملك حسين؛ باتجاه الضفة الغربية، لحملة هويات الضفة.



وقالت مديرية الأمن العام في الأردن: "فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، بحد أقصى 450 مسافرًا".



يشار إلى أنه في نهاية الشهر المنصرم، أعلنت سلطات الاحتلال، عن إغلاق (معبر الكرامة) أمام حركة الأفراد في كلا الاتجاهين.



وبحسب القناة "السابعة"، فإن القرار اتخذ بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأردن، وبطلب تم تقديمه لتل أبيب منذ أيام.