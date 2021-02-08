إسرائيل تبدأ بحراك دولي للضغط على محكمة لاهاي

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رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (واللا) الإسرائيلي، أن إسرائيل تنوي التحرك دولياً ومطالبة دول العالم بالضغط على محكمة لاهاي.



ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن إسرائيل تنوي خلال الأيام القادمة، التوجه إلى عشرات الدول في العالم، ومطالبتها بتوجيه "رسالة سرية" إلى المدعية العامة، فاتو بنسودا، تطالبها بعدم المضي قدماً بفتح التحقيق ضد إسرائيل للاشتباه بقيامها بتنفيذ جرائم حرب.



وذكر الموقع، أن وزارة الخارجية، بعثت برسالة سرية إلى عشرات السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم، تتضمن تعليمات يجب تنفيذها، بما يخص قرار محكمة الجنايات الدولية.



وأقرت المحكمة الجمعة، أن فلسطين تعتبر دولة، ولذلك يوجد للمدعية صلاحية فتح تحقيق حول جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشرقي القدس.



وبحسب الرسالة، يجب فتح السفارات بشكل استثنائي الأحد القادم، واستدعاء المسؤولين عن الممثليات الدبلوماسية، وإطلاعهم على مضمون التعليمات بشكل فوري أمام المستويات السياسية العليا في الدول التي ينشطون بها.