اشتية: وزارة الصحة ستباشر بعملية التطعيم ضد (كورونا) منتصف الشهر الحالي











رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن وزارة الصحة الفلسطينية، ستباشر بعملية التطعيم ضد فيروس (كورونا) اعتباراً من منتصف الشهر الحالي، وذلك بعد اكتمال وصول اللقاحات من مصادر متعددة، وذلك بدءاً من الأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.وجدد اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الجسدي، وعدم إقامة الأعراس وبيوت العزاء.وفيما يتعلق بالانتخابات، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، المواطنين الذين لم يسجلوا للانتخابات حتى الآن أن يسجلوا فيها.في سياق آخر، أكد اشتية أنه سيتم فتح الجسور للراغبين في العودة لفلسطين، بواقع 450 مسافرًا ابتداءً من صباح اليوم، ويسمح للحالات الطارئة بالمغادرة بشكل استثنائي.وهنأ اشتية، الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، لحصولها على جائزة امرأة العقد في الحياة العامة والريادة الإنسانية من قمة النساء الرياديات في آسيا.ورحب بقرار الزعماء الأفارقة، بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، ورفض الاستيطان.وقال: "نتطلع لدعم أشقائنا العرب، وإسنادهم لنضال شعبنا ضد الاحتلال، وندعوهم للتمسك بمبادرة السلام العربية، وإعادة الوهج للقضية الفلسطينية، وتعزيز صمود أهلنا على أراضيهم".