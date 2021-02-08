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شؤون فلسطينية

الحساينة يثمن الجهود المصرية لاستئناف حوارات القاهرة ورعايتها ملف المصالحة الفلسطينية

الحساينة يثمن الجهود المصرية لاستئناف حوارات القاهرة ورعايتها ملف المصالحة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
ثمن الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، السابق، الجهود المصرية لاستئناف حوارات القاهرة ورعايتها ملف المصالحة الفلسطينية، والجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية.

وأكد الحساينة، على أن جمهورية مصر الشقيقة، هي الجهة المؤتمنة علي مصالح الشعب الفلسطيني، وأن لها دور كبير في توحيد الشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الفرقة في الساحة الفلسطينية.

وشكر الحساينة، رئيس الجمهورية المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، وجهاز المخابرات العامة، على حرصهم وسعيهم لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي، وتذليل العقبات في طريق إتمام المصالحة، وتحقيق الشراكة من خلال انتخابات وطنية شاملة.

وطالب الحساينة من قيادات الفصائل الفلسطينية، بضرورة تجاوز أزمة الانقسام، وتعزيز المصالحة الفلسطينية وإنجاحها، وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام الانتخابات، متمنياً أن تؤتي حوارات القاهرة ثمارها؛ لإنجاز مصالحة وطنية بين شقي الوطن.

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